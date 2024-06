Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 101,13 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 101,13 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,91 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,92 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 384.249 Stück gehandelt.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 22,35 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 22,14 Prozent Luft nach unten.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,688 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.

Am 07.05.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney ebenfalls 0,70 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,99 Mrd. USD im Vergleich zu 21,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

