So entwickelt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

17.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 119,26 USD.

Wer­bung

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 119,26 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 118,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 118,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.544 Walt Disney-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 120,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,865 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie. Am 07.05.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 23,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,78 USD je Walt Disney-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Walt Disney-Investition von vor 5 Jahren gelohnt? Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten Disney-Aktie auf Jahreshoch: Festhalten an TV-Geschäft zahlt sich aus

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com