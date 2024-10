Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag in Rot

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 96,32 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 96,32 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,05 USD aus. Bei 96,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 613.987 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 79,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 21,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Am 07.08.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23,05 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 22,26 Mrd. USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,94 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich fester

Dow Jones-Handel aktuell: So bewegt sich der Dow Jones aktuell