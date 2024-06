Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 102,72 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 102,72 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 103,08 USD zu. Bei 102,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259.628 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,688 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Walt Disney gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 06.08.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren gekostet

Handel in New York: Dow Jones zum Start leichter