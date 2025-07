Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 121,99 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 121,99 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,30 USD zu. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,88 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 129.815 Stück.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 34,34 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,865 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Am 07.05.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Interesse an Deutschland: Weimer sieht Netflix und Co. im Fokus

Aktien von Netflix, Amazon & Co. im Visier: Weimer drängt zu Investitionen in Deutschland

Erste Schätzungen: Walt Disney verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel