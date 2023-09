Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag fester

Walt Disney im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 77,09 EUR zu.

Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 77,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 77,30 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 76,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.255 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 30,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 74,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,97 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 USD aus.

Am 09.08.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.330,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.504,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 09.11.2023 gerechnet.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Amazon-Aktie im Plus: Werbefreies Amazon Prime Video künftig nur gegen Aufschlag

Hot Stocks heute: Trades der Woche: Discount Put (PE9KTT) und Walt Disney

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Walt Disney abgeworfen