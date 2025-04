Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 88,91 USD nach.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 88,91 USD ab. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 88,63 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,75 USD. Zuletzt wurden via New York 170.948 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 118,60 USD markierte der Titel am 03.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 33,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,864 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD.

Am 05.02.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Walt Disney.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

