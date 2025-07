Kursentwicklung

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag auf rotem Terrain

30.07.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 119,53 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 119,53 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 119,49 USD. Mit einem Wert von 119,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 106.839 Stück. Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 49,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,883 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD. Walt Disney ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,50 Mrd. USD im Vergleich zu 21,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr abgeworfen Interesse an Deutschland: Weimer sieht Netflix und Co. im Fokus Aktien von Netflix, Amazon & Co. im Visier: Weimer drängt zu Investitionen in Deutschland

