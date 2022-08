Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag freundlich

Die Walt Disney-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 113,08 EUR. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,66 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 4.105 Stück.

Am 10.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 160,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.08.2022. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.504,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 17.022,00 USD eingefahren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

