DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.472 +0,1%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1655 -0,2%Öl63,48 +1,2%Gold4.211 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Dittrich erneut zum Handwerkspräsidenten gewählt

04.12.25 17:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Jörg Dittrich bleibt der oberste Interessenvertreter für mehr als eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland: Der Dresdener Dachdeckermeister ist für weitere drei Jahre zum Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks gewählt worden.

Wer­bung

Nach seiner Wahl sprach sich der 56-Jährige dafür aus, das Umfeld für die Betriebe und die rund 5,6 Millionen Beschäftigten im Handwerk zu verbessern. Dazu gehörten Bürokratieabbau, eine generationengerechte und zukunftsfeste Finanzierung der Sozialversicherungssysteme, steuerliche Entlastungen und verlässliche Energiepreise. "Die Sorgen und Nöte von selbstständigen Meisterinnen und Meistern unterscheiden sich nicht von denen der Beschäftigten", sagte Dittrich.

Der Handwerkspräsident hatte sich in den vergangenen Tagen auch kritisch zu Äußerungen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) geäußert. "Wer Arbeitgeber pauschal zu Gegnern erklärt, stellt sich gegen diejenigen, die Arbeitsplätze und Werte schaffen, die jeden Tag ausbilden und gemeinsam mit ihren Beschäftigten den Wohlstand dieses Landes sichern."/ceb/DP/men