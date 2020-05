BASF-Beteiligung Wintershall DEA kappt nach Quartalsverlust die Investitionen

GO

Heute im Fokus

DAX niedriger erwartet -- Asiens Börsen uneinig -- FMC platziert Anleihen -- Aareal Bank leitet Verkaufsprozess für Aareon-Minderheitsanteil ein -- CTS Eventim, Fresenius im Fokus

Roche liefert Corona-Antikörpertest an Labore in USA. Verfahren gegen VW-Spitze soll eingestellt werden. Konkurrenz für Amazon und eBay: Facebook startet in Corona-Krise Plattform für Online-Shops. CANCOM rein, HUGO BOSS raus? JPMorgan sieht im Juni Platztausch deutscher Werte im Stoxx 600. Softwareunternehmen Exasol mit solidem Börsengang trotz Corona.