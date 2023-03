RWE-Aktie: RWE zeigt sich für 2023 vorsichtig - Gewinnrückgang erwartet

Das Dividendenziel wurde für das Geschäftsjahr 2023 jedoch auf 1,00 (Vj: 0,90) Euro je Aktie angehoben.

"Unsere solide Finanzlage und unsere guten Ergebnisse versetzen uns in die Lage, auch 2023 stark in das Wachstum von RWE zu investieren", so Finanzvorstand Michael Müller. "Auch unsere Aktionäre wollen wir angemessen am Erfolg beteiligen und schlagen daher für das laufende Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1 Euro je Aktie vor."

Der Energiekonzern rechnet für 2023 mit einem bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro. Davon soll das Kerngeschäft 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro beitragen. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) werden 3,6 bis 4,2 Milliarden Euro angepeilt. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern bei 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro.

Die bereits Ende Januar auf vorläufige Basis vorgelegten Geschäftszahlen für 2022 wurden konkretisiert. Der DAX-Konzern hat im Vorjahr vor allem vom Ausbau von Wind- und Solaranlagen sowie einem lukrativen Energiehandel profitiert.

Das bereinigte EBITDA stieg 2022 auf 6,31 (Vj: 3,65) Milliarden Euro. Im Kerngeschäft stieg das bereinigte EBITDA auf 5,559 (2,761) Milliarden Euro. Rückläufig entwickelte sich das Kohle- und Kernenergiegeschäft. Das bereinigte EBITDA sank hier auf 751 (889) Millionen Euro. Grund waren vor allem Kraftwerksschließungen. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 3,232 (1,554) Milliarden Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

