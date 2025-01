Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Index-Performance im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,58 Prozent auf 25.738,17 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 251,555 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 25.610,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.589,06 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25.750,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.610,11 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,464 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2024, wies der MDAX einen Wert von 26.302,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2024, wies der MDAX einen Stand von 26.773,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.01.2024, stand der MDAX noch bei 26.838,34 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 3,64 Prozent auf 11,68 EUR), HelloFresh (+ 3,53 Prozent auf 12,18 EUR), thyssenkrupp (+ 2,70 Prozent auf 4,03 EUR), EVOTEC SE (+ 1,59 Prozent auf 8,33 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,52 Prozent auf 133,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Aroundtown SA (-0,58 Prozent auf 2,90 EUR), HELLA GmbH (-0,56 Prozent auf 88,30 EUR), Gerresheimer (-0,42 Prozent auf 70,70 EUR), TAG Immobilien (-0,42 Prozent auf 14,30 EUR) und TeamViewer (-0,38 Prozent auf 9,51 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 238.380 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 21,214 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net