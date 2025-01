Erster Handelstag des Jahres 2025: DAX in Grün -- Börsen in China schließen in Rot -- Wechsel an der Spitze der Deutschen Börse: Stephan Leithner neuer CEO -- Airbus, Mutares, Evonik im Fokus

Negative Nachrichten kommen mit schwachen Wirtschaftsdaten aus China und dem Stopp der russischen Gaslieferungen nach Europa via Ukraine - dieser war allerdings bereits erwartet worden. Es mangelt an Unternehmensnachrichten und viele Investoren werden erst in der kommenden Woche wieder aktiv sein, weshalb das Geschäft insgesamt weiter ruhig verlaufen sollte.

Impulse von Unternehmensseite waren rar. Konjunkturdaten rückten nochmal in das Zentrum der Aufmerksamkeit: Der Immobilienmarkt in den USA hat sich im Oktober wie von Experten erwartet entwickelt. Der FHFA-Hauspreisindex legte um 0,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu.

Die Börsen in China verbuchten am Donnerstag Verluste.

In Tokio blieb die Börse am Donnerstag geschlossen. Hier verlor der Leitindex Nikkei 225 am Montag letztlich 0,96 Prozent auf 39.894,54 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert am Donnerstag 2,66 Prozent auf 3.262,56 Stellen.

In Hongkong gab der Hang Seng derweil um 2,18 Prozent auf 19.623,32 Einheiten ab.

An den chinesischen Börsen ging es nach Veröffentlichung von schwachen Konjunkturdaten deutlich abwärts. Die Einkaufsmanager-Daten für Dezember haben einen langsameren Anstieg der Produktionstätigkeit aufgezeigt. "Es wird erwartet, dass das außenwirtschaftliche Umfeld in diesem Jahr komplexer sein wird, was eine frühzeitige politische Vorbereitung und sofortige Reaktion erfordert", zitiert Dow Jones Wang Zhe von Caixin. In Tokio wird wegen Feiertagen erst am Montag wieder gehandelt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken