Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen

Verluste in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

United Parcel Service (UPS) Stock Moves -0.63%: What You Should Know

United Parcel Service (UPS) Gains As Market Dips: What You Should Know

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr bedeutet

Dezember 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie angepasst

Heute im Fokus

US Steel-Aktie: US-Präsident Biden stoppt Verkauf an Nippon Steel. JPMorgan hält an 'Underweight'-Rating fest. Bayer: Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in Australien beendet. Goldbestand gesunken: Goldanleger realisieren Gewinne. Jefferies senkt Ziel für SCHOTT Pharma. BVB: Aston Villa verhandelt offenbar über Malen-Wechsel. Wertvollste Unternehmen an der Börse: Deutsche Firmen in der globalen Top-Liga rar gesät.