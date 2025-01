Jahresauftakt

Der Goldpreis hat zum Jahresauftakt etwas zugelegt.

Am Donnerstag kostete die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London im Mittagshandel 2.644 US-Dollar. Das waren 19 Dollar mehr als am Dienstag.

Seit den Weihnachtsfeiertagen hält sich der Goldpreis überwiegend in einer vergleichsweise engen Handelsspanne über 2.600 Dollar. Zuvor war der Preis zeitweise noch bis auf 2.726 Dollar gestiegen und damit in die Nähe des Rekordhochs, das Ende Oktober bei 2.790 Dollar erreicht worden war. Dann hatten aber Mitte Dezember Aussagen der US-Notenbank Fed eine Gegenbewegung beim Goldpreis ausgelöst. Demnach sollen die Zinsen im kommenden Jahr nicht so stark sinken wie erwartet.

Obwohl die Notierung in der zweiten Dezemberhälfte wieder gefallen war, hatte der Goldpreis in 2024 eines der erfolgreichsten Jahre. Anfang Januar 2024 hatte der Preis noch bei etwa 2.000 Dollar gelegen, Ende 2024 waren es 27 Prozent mehr.

Leitzinssenkungen durch die Fed und die Europäische Zentralbank hatten die Preise gestützt. Weil Gold keine Marktzinsen abwirft, machen sinkende Zinsen Gold attraktiver.

