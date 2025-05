dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich auf hohem Niveau - Teil 2

Werte in diesem Artikel

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger nach der jüngsten Rekordrally auch am Mittwoch zurück. Der DAX hatte zum Wochenstart ein Rekordhoch knapp unter 24.000 Punkten erreicht, bevor er seine Gewinne wieder fast vollständig abgegeben hatte. Seither hat sich wenig getan.

Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt auch zur Wochenmitte vor allem den Quartalsberichten hierzulande. Wirtschaftsdaten stehen keine wichtigen auf der Agenda. Was die Politik betrifft, steht die erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz an. Neuigkeiten zu den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul gibt es bislang keine.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein kleines Minus von 0,2 Prozent auf 23.598 Punkte. Ein Grund zur Beunruhigung ist das Experten zufolge nicht. Solange der Dax nicht nachhaltig unter sein Mitte März erreichtes Rekordhoch bei 23.476 Punkte rutsche, sei alles in Ordnung.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch ebenfalls mit leichten Verlusten erwartet.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

MELDUNGEN

UNTERNEHMEN

Auftragseingang von Renk mehr als verdoppelt - Prognose bestätigt

Folgen der US-Zollpolitik bremsen Indus Holding im ersten Quartal aus

Chemikalienhändler Brenntag blickt etwas vorsichtiger aufs Gesamtjahr

PVA Tepla startet mit weniger Umsatz und operativem Ergebnis ins Jahr

Pfandbriefbank bestätigt Prognose - Zeitpunkt des Aktienrückkaufs wackelt

WDH: Erster Streik bei Kölner Ford-Werken

ROUNDUP: Erste deutsche Werft erhält Genehmigung für Schiffsrecycling

Samsung übernimmt deutschen Lüftungsexperten FläktGroup

Tui-Kunden buchen Sommerurlaub später - Winterverlust sinkt

Grand City Properties streicht auch Dividende für 2024

Bilfinger legt zum Jahresstart kräftig zu

Eon steigert operativen Gewinn zum Jahresstart kräftig - Prognosen bestätigt

Erste deutsche Werft erhält Genehmigung für Schiffsrecycling

Erster Streik bei Kölner Ford-Werken

ROUNDUP/Museum und Massage: Airbnb will mit Dienstleistungen wachsen

Deutsche Börse bekommt Aufsichtsratschefin

Wie eine neue Drohne bedrohten Wein-Steillagen helfen kann

Tedi übernimmt Filialen von Discounter Pfennigpfeiffer

WDH/Museum und Massage: Airbnb will mit Dienstleistungen wachsen

WDH/Patrizia profitiert von Sparkurs - Marktumfeld bessert sich

WDH/Presse: Roche stellt US-Investitionen wegen Preissenkungen infrage

WDH: Daimler Truck von US-Zöllen erfasst - Quartal ordentlich

WIRTSCHAFTSPOLITIK UND KONJUNKTUR

WDH/ROUNDUP/Ukraine-Krieg: Rätselraten um Friedensgespräche in Istanbul

ROUNDUP: Merz verlangt 'gewaltige Kraftanstrengung'

ROUNDUP: Netanjahu kündigt Gaza-Offensive 'in kommenden Tagen' an

ROUNDUP/Ukraine-Krieg: Rätselraten um Friedensgespräche in Istanbul

Etwas Entlastung für Verbraucher bei der Inflation

WDH/Ökonomen: Trumps Zölle treffen USA mehr als EU

WDH/Trump: Rubio reist zu Ukraine-Treffen in die Türkei

WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX-DIENST

- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr

- 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine

- 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA

- 07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 1

