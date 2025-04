dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Der DAX könnte am Freitag einen erneut satten Wochengewinn besiegeln. Die Indikation des Brokers IG deutet auf eine Fortsetzung der Erholung hin, die den Dax bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat. Zwei Stunden vor dem Auftakt wird der Dax 0,3 Prozent höher auf 22.130 Punkte taxiert. "Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem Kommentar der UBS. Mehr als vier Prozent hat der Dax in dieser Woche schon gewonnen. Damit könnte er sein Plus aus der verkürzten Woche vor Ostern sogar noch einmal toppen. Seit dem Kurseinbruch vom 7. April hat er bald wieder ein Fünftel an Wert zugelegt - vor allem getrieben von der Hoffnung, dass es in der Zolldebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Peking weniger konfrontativ zugehen könnte.

USA: - GEWINNE - Nach der jüngsten Erholung haben am Donnerstag in den USA die wichtigsten Indizes weiter zugelegt. Zinssenkungshoffnungen spielten wieder eine Rolle am Markt, genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. So sagte Fed-Direktor Christopher Waller, er würde Zinssenkungen unterstützen, sollte es angesichts aggressiver Zölle zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen. Die Präsidentin der regionalen Fed in Cleveland, Beth Hammack, nannte Juni als einen möglichen Zeitpunkt. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,23 Prozent auf 40.093,40 Zähler nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktien in Asien haben am Freitag zugelget. Hoffnungen im Zollstreit sorgten neben positiven Vorgaben aus den USA für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei-Index (Nikkei 225) stieg im späten Handel um 1,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,4 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien legte um rund 0,4 Prozent zu.

DAX 22.064,51 0,47%

XDAX 22.139,62 1,06%

EuroSTOXX 50 5.114,98 0,32%

Stoxx50 4.339,78 0,32%

DJIA 40.093,40 1,23%

S&P 500 5.484,77 2,03%

NASDAQ 100 19.214,40 2,79%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,77 -0,10%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1334 -0,48%

USD/Yen 143,64 0,71%

Euro/Yen 162,82 0,24%°

BITCOIN:

Bitcoin 93.091 -0,98%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 67,08 0,53 USD

WTI 63,33 0,54 USD°

