dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

10.09.25 07:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der DAX dürfte am Mittwoch zulegen. Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,5 Prozent höher auf 23.843 Punkte. Damit läge er wieder über seiner 100-Tage-Linie, um die er zuletzt pendelte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Für gute Stimmung sorgen die starken Wachstumsaussichten von Oracle, die die Aktien des SAP-Konkurrenten (SAP SE) nachbörslich um rund 30 Prozent nach oben katapultierten.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Die Anleger setzen zunehmend darauf, dass die Notenbank noch in diesem Monat nach einer langen Pause eine weitere Zinssenkung zur Ankurbelung der Wirtschaft vornehmen wird, hieß es aus dem Handel. Schließlich waren die jüngsten Arbeitsmarktberichte enttäuschend schwach ausgefallen. Zudem war das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis zum März 2025 weit weniger robust gewesen als zuvor berichtet, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der Regierung hervorgeht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,43 Prozent auf 45.711,34 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte gibt Rückenwind. Für gute Stimmung sorgten nachbörslich dort zudem die starken Wachstumsaussichten von Oracle. In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um rund 1,2 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,2 Prozent.

DAX 23.718,45 -0,37%

XDAX 23.768,99 -0,15%

EuroSTOXX 50 5.368,82 0,11%

Stoxx50 4.563,07 0,02%

DJIA 45.711,34 0,43%

S&P 500 6.512,61 0,27%

NASDAQ 100 23.839,80 0,33%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,19 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1715 0,06%

USD/Yen 147,32 -0,07%

Euro/Yen 172,58 -0,01%°

BITCOIN:

Bitcoin 111.518 -0,01%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 67,03 0,64 USD

WTI 63,25 0,62 USD°

