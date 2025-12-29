DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +6,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin76.028 +1,9%Euro1,1773 ±0,0%Öl61,25 +0,7%Gold4.473 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla im Fokus
Top News
EOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick EOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

29.12.25 07:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich beim DAX ein moderat höherer Start in die verkürzte Woche vor Silvester ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.377 Punkte und damit 0,15 Prozent höher. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. 2025 könnte so für den Leitindex mit einem Plus von mehr als 22 Prozent zum besten Börsenjahr seit 2019 werden.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende US-Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind schwächer in die neue Woche gestartet. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag kurz vor dem Handelsende rund 0,6 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,1 Prozent ein. China startet unterdessen ein Großmanöver um Taiwan.

Wer­bung

^

DAX 24.340,06 0,23%

XDAX 24.340,17 0,15%

EuroSTOXX 50 5.746,24 -0,05%

Stoxx50 4.892,45 -0,05%

DJIA 48.710,97 -0,04%

S&P 500 6.929,94 -0,03%

NASDAQ 100 25.644,39 -0,05%°

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,37 -0,04%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1758 -0,14%

USD/Yen 156,28 -0,14%

Euro/Yen 183,81 -0,25%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 89.938 2,35%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 64,40 0,76 USD

WTI 57,43 0,69 USD°

/jha/