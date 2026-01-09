DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,8%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.059 ±0,0%Euro1,1653 -0,1%Öl62,57 -0,2%Gold4.475 -0,1%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

09.01.26 07:31 Uhr
DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX dürfte die 25.000-Punkte-Marke am Freitag mit einem soliden Start klar behaupten. Vor den am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.174 Punkte. Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu. "Der Dax arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

USA: - DOW IM PLUS/NASDAQ IM MINUS - Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren vor allem klassische Industrietitel. Dazu zählten etwa Home Depot, Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble (ProcterGamble) sowie Caterpillar. Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,55 Prozent auf 49.266,11 Punkte. Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschließend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz großen Sprünge nach oben blieben am Donnerstag aus, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Gewinne mit.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Schwäche zugelegt. Die robuste Verfassung der US-Aktienmärkte stützte. Allerdings herrscht vor dem US-Arbeitsmarktbericht auch eine gewisse Zurückhaltung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel rund 1,6 Prozent. Auch in China und Hongkong ging es nach oben, allerdings deutlich moderater. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um 0,3 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,2 Prozent nach oben.

/jha/

