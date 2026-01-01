DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,94 -0,1%Gold4.856 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Netflix 552484 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall im Fokus
Top News
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten
Trump will Grönland - Welche Aktien laut einem Experten wichtig werden könnten Trump will Grönland - Welche Aktien laut einem Experten wichtig werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neue Login auf finanzen.net

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

21.01.26 07:33 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem zweitägigen Kursrutsch zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch leichte Verlusten ab. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Vor diesem Hintergrund taxierte der Broker IG den Leitindex DAX knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.655 Zähler. "Börsianer sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass Trump heute Beruhigungsversuche unternimmt", warnte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - KRÄFTIGE VERLUSTE - Sorgen über einen neuen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Europa haben am Dienstag die US-Börsen schwer belastet. Die Androhung von Strafzöllen gegen europäische Staaten im Streit um Grönland schickte die wichtigsten Indizes nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende auf Talfahrt. Die Gewinne seit Jahresbeginn sind weg. Der Dow Jones Industrial schloss 1,76 Prozent tiefer auf 48.488,59 Punkte und damit knapp über seinem wenig zuvor erreichten Tagestief.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Mit Spannung wird die Rede von US-Präsident Donald Trump in Davos erwartet. Er hatte am Wochenende mit Zolldrohungen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland für erhebliche Unsicherheit an den Märkten gesorgt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach der Schwäche am Vortag kurz vor dem Handelsende rund 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) an Chinas Festlandsbörse legte zuletzt hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent.

Wer­bung

^

DAX 24.703,12 -1,03%

XDAX 24.587,50 -1,49%

EuroSTOXX 50 5.892,08 -0,57%

Stoxx50 5.027,87 -0,68%

DJIA 48.488,59 -1,76%

S&P 500 6.796,86 -2,06%

NASDAQ 100 24.987,57 -2,12%°

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,11 0,09%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1720 0,00%

USD/Yen 158,17 -0,03%

Euro/Yen 185,37 -0,03%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 89.781 1,66%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 64,30 -0,62 USD

WTI 59,88 -0,48 USD°

/jha/