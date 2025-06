dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Richtungssuche hält an

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach schwächerem Wochenstart im ruhigen Feiertagshandel dürfte der DAX am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent höher auf 24.233 Punkte. Der Dax bleibt auf Richtungssuche, nachdem er am vergangenen Donnerstag bei 24.479 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Auch an der Wall Street tat sich tags zuvor wenig. Sie verharrt auf dem höchsten Niveau seit Ende März. In China und Japan gab es am Morgen leichte Gewinne.

USA: - WENIG BEWEGUNG - An den US-Börsen ist am Montag unter den Anlegern keine Risikobereitschaft aufgekommen. Viele Teilnehmer wollten zunächst die Erkenntnisse weiterer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie sich neu positionierten, hieß es aus dem Handel. Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Montag in London begonnen und sollen laut einem US-Beamten am Dienstag fortgesetzt werden. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Laut der Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown herrscht große Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten. Der Dow Jones Industrial ging vor diesem Hintergrund prozentual unverändert bei 42.761,76 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 kam mit 6.005,88 Punkten auf ein Plus von 0,09 Prozent. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 legte um 0,17 Prozent auf 21.797,87 Punkte zu.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp ein Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen konnte dagegen zuletzt nur leicht zulegen. Für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,3 Prozent nach oben.

DAX 24174,32 -0,54%

XDAX 24145,09 -0,72%

EuroSTOXX 50 5421,52 -0,16%

Stoxx50 4584,71 -0,11%

DJIA 42761,76 0,00%

S&P 500 6005,88 0,09%

NASDAQ 100 21797,87 0,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,43 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1406 -0,13%

USD/Yen 144,64 0,03%

Euro/Yen 164,98 -0,10%

BITCOIN:

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 109.575 -0,66%

ROHÖL:

Brent 67,24 +0,20 USD

WTI 65,46 +0,17 USD

