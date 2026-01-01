dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiterer Dax-Rekord möglich

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Ein kleines Plus könnte dem DAX am Dienstag auf seiner Rekordrally gleich den nächsten Höchststand bescheren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.446 Punkte. Dies würde reichen, um das Vortagshoch bei 25.421 Zählern zu überbieten. Positiven Einfluss haben die Vorgaben aus New York. Anleger hatten dort am Vorabend die erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 letztlich auch noch eine Fortsetzung der Rekordjagd ermöglicht.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Aktienmärkte haben ihren jüngsten Höhenflug zum Auftakt der neuen Börsenwoche ein wenig ausgebaut. Im frühen Handel hatte der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell noch für etwas Belastung gesorgt. Zudem hatte sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter eingeschossen und ihnen wegen ihrer Zinspraktiken gedroht. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte am Montag im späten Geschäft einen neuen Höchststand und schloss 0,17 Prozent höher bei 49.590,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm nach seinem Rekordhoch vom Freitag ebenfalls eine weitere Bestmarke und gewann letztlich 0,16 Prozent auf 6.977,27 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der NASDAQ 100 0,08 Prozent auf 25.787,66 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI 225 MIT REKORD; CSI 300 IM MINUS - Ein Bericht über möglicherweise vorgezogene Wahlen in Japan hat den japanischen Leitindex Nikkei 225 am Dienstag auf ein Rekordhoch getrieben. Verluste gab es dagegen an den chinesischen Festlandsbörsen, während es in der Sonderverwaltungszone Hongkong nach oben ging.

DAX 25405,34 0,57%

XDAX 25459,84 0,73%

EuroSTOXX 50 6016,30 0,31%

Stoxx50 5099,38 0,28%

DJIA 49590,20 0,17%

S&P 500 6977,27 0,16%

NASDAQ 100 25787,66 0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,03 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1657 -0,07%

USD/Yen 158,93 0,47%

Euro/Yen 185,26 0,40%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 91.939 0,82%

ROHÖL:

Brent 64,22 +0,35 USD

WTI 59,87 +0,37 USD

