DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.199 -0,2%Euro1,1600 -0,1%Öl64,10 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Aktien New York Schluss: Schwerfälliger Wochenausklang

16.01.26 22:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag nur wenig bewegt geschlossen. Für etwas Unsicherheit sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump im Rennen um den Chefposten bei der US-Notenbank Fed. Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle. Die Industrieproduktion war im Dezember stärker als erwartet gestiegen.

Der Dow Jones Industrial endete 0,17 Prozent tiefer bei 49.359,33 Punkten. Daraus resultierte ein Wochenverlust von 0,3 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,06 Prozent auf 6.940,01 Zähler abwärts. Der von Technologiewerten geprägte NASDAQ 100 sank um 0,07 Prozent auf 25.529,26 Punkte, woraus sich ein Wochenminus von knapp einem Prozent ergab./edh/nas