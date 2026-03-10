DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.129 -0,1%Euro1,1633 +0,2%Öl86,67 -5,2%Gold5.208 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten

11.03.26 04:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Alle Meldungen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX werden mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Bei der Erstellung der Meldungen wird regelmäßig das Sechs-Augen-Prinzip (Erstellung, Prüfung, zusätzliche Freigabe) angewendet. Jede/r Redakteur/in der dpa-AFX unterzeichnet einen internen Code of Conduct, der spezifische dpa-AFX Regelungen zur Wahrung der publizistischen Unabhängigkeit vorgibt und deren Einhaltung dpa-AFX individuell mit einem externen Audit überprüfen lassen kann.

Wer­bung

Meldungen zu Anlageempfehlungen/Finanzanalysen von Dritten fassen diese lediglich zusammen bzw. geben sie in Auszügen wieder. Die Meldungen stellen aber weder eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss bestimmter Finanzgeschäfte dar.

Darüber hinaus ersetzen sie nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden), die bei Verwendung der Meldungen für die eigene Anlageentscheidung unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Auf den Inhalt der Finanzanalyse/Anlageempfehlungen selbst hat dpa-AFX keinen Einfluss, verantwortlich dafür ist ausschließlich das jeweils für die Erstellung verantwortliche Unternehmen.

Hinweise zu etwaig bestehenden Interessen bzw. Interessenkonflikten hinsichtlich der Finanzinstrumente, auf die sich die Meldungen der dpa-AFX beziehen, werden auf der folgenden Internetseite offengelegt: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html