dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.07.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 3: 'Üble Nachrede': Merz wehrt sich gegen Weidels Lügen-Vorwurf

BERLIN - In der ersten Generaldebatte des Bundestags seit der Wahl haben sich die schwarz-rote Regierung und die AfD eine heftige Auseinandersetzung mit Lügenvorwürfen und Forderungen nach einem Parteiverbot geliefert. Während Kanzler Friedrich Merz einen Stimmungsumschwung in Deutschland nach den ersten zwei Monaten seit dem Regierungswechsel beschwor und für Mut und Zuversicht warb, warf die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel als Oppositionsführerin dem CDU-Chef Wortbruch vor und bezeichnete ihn als "Lügenkanzler".

Deal im Zollstreit? Von der Leyen lobt Austausch mit Trump

STRASSBURG - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach ihrem jüngsten Gespräch mit US-Präsident Donald Trump vorsichtig optimistisch zu den Aussichten auf eine Beilegung des Zollkonflikts geäußert. "Anfang dieser Woche hatte ich einen guten Austausch mit Präsident Trump, um die Dinge voranzubringen", sagte sie im Europäischen Parlament. "Wir suchen nach einem verlässlichen Rahmen, auf dessen Grundlage wir unseren gemeinsamen Handel weiter ausbauen können."

Chinas Wirtschaft leidet weiter unter Deflationsgefahren

PEKING - Die chinesische Wirtschaft kämpft weiter mit einer schwachen Preisentwicklung. So sind die Erzeugerpreise erneut deutlich gefallen, während die Verbraucherpreise nur minimal zugelegt haben, wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte.

Wipo: Immer mehr Investitionen ins Immaterielle

GENF - In der Weltwirtschaft wachsen die Investitionen in Software, Forschung, Entwicklung und andere immaterielle Güter mittlerweile weit schneller als die Ausgaben für neue Fabriken oder Maschinen. Laut einer Analyse der Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo) in Genf sind seit 2008 die Investitionen in die sogenannten immateriellen Güter in 27 Industriestaaten und großen Schwellenländern im jährlichen Schnitt mehr als dreieinhalbmal so schnell gestiegen wie traditionelle Investitionen in neue Produktionsanlagen, Maschinen, Gebäude und andere materielle Güter. Die Gesamtsumme der weltweiten immateriellen Investitionen im Jahr 2024 schätzt die UN-Organisation auf 7,6 Billionen Dollar.

Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit noch vor der Sommerpause

BERLIN - Für einen intensiveren Kampf gegen Schwarzarbeit will die schwarz-rote Koalition noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf vorlegen. Das sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums. Sie betonte, die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit sei ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung.

