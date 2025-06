dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.06.2025

Hellofresh muss neuen Finanzchef suchen - Gärtner geht

BERLIN - Der Finanzchef des Kochboxenversenders HelloFresh geht. Christian Gärtner wird Amt spätestens Ende des Jahres niederlegen und das Unternehmen verlassen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gärtner arbeitet seit September 2015 für Hellofresh. Der Aufsichtsrat habe bereits die Suche nach einem Nachfolger initiiert. Sie sei bereits weit fortgeschritten. Die Hellofresh-Aktie notierte zuletzt gut 5 Prozent im Minus.

Wer­bung Wer­bung

Investmentchef des Delivery-Hero-Großaktionärs Prosus tritt zurück

AMSTERDAM - Der Delivery-Hero-Großaktionär (Delivery Hero) Prosus verliert seinen Investmentchef. Ervin Tu wird von seinen derzeitigen Funktionen zurücktreten, wie die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns (Naspers) am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Der Manager werde weiterhin für die Gruppe als Berater tätig sein. Tu kam 2021 vom japanischen Techinvestor Softbank zu Naspers und Prosus und war zwischenzeitlich auch Interimschef. Prosus hält laut Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg etwas über 27 Prozent an Delivery Hero.

VW-Sparprogramm: 20.000 Mitarbeiter stimmen Job-Verzicht zu

WOLFSBURG - Europas größter Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) kommt beim geplanten Stellenabbau voran. "Rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen bis 2030 sind bereits vertraglich fixiert", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian einer Mitteilung zufolge bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Damit ist mehr als die Hälfte des bis 2030 geplanten Abbaus von 35.000 Stellen fest vereinbart.

British American Tobacco hebt Umsatzziel leicht an

LONDON - British American Tobacco (BAT) (BAT) wird nach einem leicht besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Zigarettenkonzern stellt nun ein Plus des währungsbereinigten Umsatzes von ein bis zwei Prozent in Aussicht, wie er am Dienstag in London mitteilte. Zuvor hatten die Briten noch einen Zuwachs von rund einem Prozent im Visier. Beim bereinigten operativen Gewinn peilt das Unternehmen weiterhin währungsbereinigt einen Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Die Aktie gab leicht nach.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP: Neue Finanzierungsrunde bringt Fintech Scalable Capital 155 Millionen

MÜNCHEN - Der Online-Broker Scalable Capital hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 155 Millionen Euro gesichert. Dabei seien als neue Geldgeber die Beteiligungsgesellschaft Sofina und der Technologieinvestor Noteus Partners eingestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Auch die bisherigen Scalable-Investoren Balderton Capital und HV Capital sowie der chinesische Technologiekonzern Tencent waren den Angaben zufolge bei der bisher größten Finanzierungsrunde in der Scalable-Geschichte mit von der Partie. Laut "Financial Times" (FT) wurde das Unternehmen dabei mit 1,5 Milliarden Euro bewertet.

INDEX-MONITOR/JPM: Rheinmetall ersetzt Kering im EuroStoxx 50

LONDON/ZUG - Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate ersetzt der Rüstungskonzern Rheinmetall noch im Juni den Luxuswarenhersteller Kering im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Die Veränderung sei nun wie erwartet bestätigt worden, schrieb JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta in einer Studie am Montagabend. Die Veränderungen treten am Freitag, dem 20. Juni, nach Börsenschluss in Kraft.

INDEX-MONITOR: Bilfinger wird im Stoxx Europe 600 aufgenommen

FRANKFURT/PARIS - Der deutsche Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) wird im Juni in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd. am Montagabend mit. Ausscheiden muss dafür der finnische IT-Dienstleister Tietoevry (TietoEnator). Die Aufnahme von Bilfinger war von den Experten der Bank JPMorgan erwartet worden. Daneben gibt es noch einige andere Veränderungen im Index, die allerdings keine deutschen Unternehmen betreffen. Die Veränderungen treten am Freitag, dem 20. Juni, nach Börsenschluss in Kraft.

Wer­bung Wer­bung

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Verdi kündigt Warnstreik am DHL-HUB Leipzig an

-Unions-Fraktionsspitze gegen Stopp der Waffenlieferungen an Israel

-Gericht zweifelt an Klimaneutralität der Apple Watch

-Lufthansa setzt Israel-Flüge für weitere Woche aus

-ROUNDUP: Tankstellen-Verband beklagt Marktmacht der Mineralölkonzerne

-'Bild': Bellingham-Bruder Jobe will zum BVB

-Musks Gehirnchip-Firma holt sich 650 Millionen Dollar mehr

-Verbandsklage: Tiktok soll Verbrauchern Schadenersatz zahlen

-Deutschland produziert weniger Müll

-ROUNDUP/Pannen und falsche Verträge: Millionenstrafen für Vodafone

-Warum kaum Bankkunden unzulässige Gebühren zurückverlangten

-Autozulieferer Webasto hofft auf Sanierung bis 2028

-Rüstungsexporte für fast eine halbe Milliarde Euro an Israel

-Urlaub im Süden und Osten Europas deutlich günstiger°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis