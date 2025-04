dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.04.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Qiagen erhöht nach besser als erwartetem Quartal Gewinnprognose

VENLO - Der Diagnostikspezialist QIAGEN blickt nach einem überraschend guten Start ins Jahr zuversichtlicher auf die Gewinnentwicklung. So stieg der Umsatz im ersten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge um fünf Prozent auf rund 483 Millionen US-Dollar (gut 440 Mio Euro), wie das im DAX notierte Unternehmen am Sonntag im niederländischen Venlo mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus sieben Prozent betragen. Das Unternehmen selbst hatte ein währungsbereinigtes Wachstum von drei Prozent als Ziel ausgegeben. Die Nachrichten konnten die Aktie in einem sich in einer Abwärtsspirale befindenden, erneut schwachen Markt stützen.

Wer­bung Wer­bung

ROUNDUP/US-Glyphosat-Streit: Bayer wendet sich an höchstes US-Gericht

LEVERKUSEN/WASHINGTON - Bayer wendet sich in der Hoffnung auf eine Lösung der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten erneut an das oberste Gericht des Landes. Laut einer Mitteilung vom Freitagabend wurde die Überprüfung des Falls "Durnell" beim US Supreme Court beantragt. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern hatte einen solchen Schritt angekündigt, allein der Zeitpunkt war unklar. Zunächst musste ein aus Sicht des Unternehmens geeigneter Fall gefunden werden. Die Leverkusener hoffen auf ein Grundsatzurteil der Richter, sollten diese sich der Sache annehmen. Ein für Bayer positives Urteil könnte die Rechtsstreitigkeiten weitgehend eindämmen, so die Hoffnung.

Vor US-Zöllen: Mercedes-Benz verkauft weltweit weniger Autos

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat zu Jahresbeginn erneut weniger Fahrzeuge verkauft. Von Januar bis März wurden 529.200 Pkws und Vans abgesetzt. Das seien etwa sieben Prozent weniger als im ersten Quartal 2024, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit. Bereits vergangenes Jahr war der Absatz der Schwaben um vier Prozent auf knapp 2,4 Millionen gesunken.

Wer­bung Wer­bung

Deutscher E-Automarkt: VW dominiert - Tesla fällt zurück

FLENSBURG - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat den deutschen Elektroautomarkt fest im Griff. Nach dem Absturz des Rivalen Tesla dominieren in den Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für das erste Quartal die Marke und der Konzern aus Wolfsburg. Nur BMW kann aktuell mithalten, während die einstige Nummer eins Tesla inzwischen auf Rang acht durchgereicht worden ist.

DHL plant bis 2030 Milliarden-Investitionen in Pharma-Speziallogistik

BONN - Die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) will ihr Angebot an Speziallogistik für die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Investitionen unterfüttern. Bis 2030 würden weltweit 2 Milliarden Euro investiert, teilte der DAX-Konzern am Montag in Bonn mit. Die Hälfte davon soll in den amerikanischen Markt fließen, sowie jeweils eine halbe Milliarde in die Regionen Asien-Pazifik und EMEA, in der Afrika, Europa und der Mittlere Osten zusammengefasst werden.

Wer­bung Wer­bung

Shell blickt zurückhaltender auf Gas-Geschäft im ersten Quartal - Öl besser

LONDON - Ungeplante Wartungsarbeiten in Australien sowie tropische Wirbelstürme haben bei Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) zu Jahresbeginn das Gasgeschäft ausgebremst. Gleichzeitig könnte es bei der Ölförderung im ersten Quartal etwas besser gelaufen sein als erwartet, wie das Unternehmen am Montag in London mitteilte. Die Mitteilung bildet Einschätzungen zum ersten Quartal ab, womit die Verwerfungen an den Rohstoff-Märkten der vergangenen Tage in Reaktion auf die US-Zollpolitik keine Berücksichtigung finden. In einem schwachen Markt notierte die Aktie zum Wochenstart über 7 Prozent tiefer.

Rheinmetall übernimmt Hersteller von 'Schießbaumwolle'

DÜSSELDORF/OSNABRÜCK - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall kauft einen Zulieferer aus Osnabrück, dessen spezielles Produkt für Artilleriemunition und andere Munition genutzt wird. Die Firma Hagedorn-NC stellt sogenannte Nitrozellulose her, was ein Bestandteil von Treibladungspulvern ist. Nitrozellulose wird aus einer Mischung aus Salpeter- und Schwefelsäure hergestellt, umgangssprachlich ist auch von Schießbaumwolle die Rede. Sie brennt sehr schnell ab.

Musks SpaceX erhält milliardenschweren US-Regierungsauftrag

ARLINGTON - Die Raumfahrtfirma des US-Unternehmers und Trump-Beraters Elon Musk erhält einen Milliardenauftrag der Regierung. SpaceX soll mit seinen Raketen Satelliten des Militärs ins All bringen. Der Auftrag hat einen Wert von rund 5,9 Milliarden US-Dollar, wie die Space Force des Militärs mitteilte.

^

Weitere Meldungen

-Nintendo verschiebt Switch-2-Vorbestellungen wegen Zöllen

-Sartorius übernimmt schwedische Mikrogewebefirma

-Obstbauern: Frostschäden nicht so schlimm wie 2024

-US-Telekom-Tochter T-Mobile macht Zugeständnisse bei Diversität

-DB-Cargo-Chefin: 'Kann mir keinen Verlustbringer leisten'

-Deutsche Bahn will besser über Störungen informieren

-Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe in Italien

-Jaguar Land Rover setzt Exporte in USA vorerst aus

-Stellantis verlängert mit Opel-Chef um drei Jahre

-Verkehrssektor bremst deutsche Energiewende aus

-Sonnenstrom-Erzeugung beliebt - Schon fünf Millionen Anlagen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis