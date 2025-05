So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

03.05.25 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag

Wer­bung

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:10 um -0,36 Prozent auf 96.523,96 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 96.870,04 US-Dollar. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,2 Prozent aufweist und bei 12,45 EUR notiert. Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -3,34 Prozent auf 369,90 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 382,69 US-Dollar. Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,18 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 17:10 auf 1.839,05 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.842,39 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Litecoin-Kurs um -0,62 Prozent auf 87,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 87,94 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 2,215 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,209 US-Dollar wert. Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 4,40 Prozent auf 0,7283 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,6976 US-Dollar. Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -2,92 Prozent auf 275,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 284,11 US-Dollar. Zudem gibt IOTA am Samstagnachmittag nach. Um -1,93 Prozent auf 0,2112 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2153 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0054 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0052 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2737 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0189 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0193 US-Dollar. Zudem gibt Dash nach. Um -3,20 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 17:11 auf 22,95 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 23,71 US-Dollar wert war. Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der NEO-Kurs -2,87 Prozent schwächer bei 5,980 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,156 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com