dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.04.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Gas- und Netztechnik gefragt: Siemens Energy hebt Jahresausblick an

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach einem überraschend guten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Dabei kann das Unternehmen auf volle Auftragsbücher setzen. So stieg das Neugeschäft im vergangenen Quartal deutlich stärker als angenommen. Das Unternehmen profitiert dabei weiter von einem starken Gas- sowie einem guten Netztechnikgeschäft. Und auch die kriselnde Windkrafttochter Gamesa macht weitere Fortschritte.

ROUNDUP: Evotec richtet sich neu aus - Will Wachstum beschleunigen

HAMBURG - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec (EVOTEC SE) richtet sich neu aus. Das Unternehmen will sich künftig auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren und das Projekt-Portfolio um etwa 30 Prozent reduzieren. Dabei wollen die Hamburger vermehrt auf Automation und künstliche Intelligenz setzen. Aus Beteiligungen will Evotec aussteigen und sich künftig auf die zwei Säulen Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung sowie den Biologika-Bereich Just - Evotec Biologics konzentrieren. Bis 2028 sollen so zusätzlich zum laufenden Kostenprogramm weitere mehr als 50 Millionen Euro gespart werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

US-Krankenversicherer Unitedhealth kappt Ausblick - Aktie sackt deutlich ab

MINNETONKA - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth kappt nach dem ersten Quartal seine Jahresprognose. Bereinigt um Sonderposten dürfte der Gewinn je Aktie 2025 nun zwischen 26 und 26,50 US-Dollar liegen, teilte das im Dow Jones (Dow Jones Industrial) gelistete Unternehmen am Donnerstag in Minnetonka mit. Bisher standen 29,50 bis 30 Dollar im Plan des Konzerns. Im Bereich der öffentlichen US-Krankenversicherung Medicare komme es zu ungeplant hoher Behandlungsaktivität, hieß es unter anderem zur Begründung. Das sei gegen Ende des ersten Quartals klar geworden. Die Unitedhealth-Aktie sackte im vorbörslichen US-Handel um mehr als 10 Prozent ab.

ROUNDUP: Hermes-Produkte weiter gefragt - Wachstum aber geringer als erwartet

PARIS - Der französische Luxuskonzern Hermes (Hermès (Hermes International)) profitiert weiter von seiner Preissetzungsmacht bei seinen als exklusiv geltenden Produkten. Finanzvorstand Eric du Halgouet zeigte sich daher zuversichtlich, die Kosten für die neuen US-Zölle an die Kunden weitergeben zu können. "Wir werden die Auswirkungen der neuen Abgaben voll kompensieren", sagte du Halgouet auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung von Umsatzdaten der ersten drei Monate des Jahres.

Hohe Nachfrage: VW fährt in Wolfsburg Sonderschichten

WOLFSBURG - Der zuletzt kriselnde Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) fährt in seinem Wolfsburger Stammwerk überraschend die Produktion hoch. Im Mai, Juni und Juli seien Sonderschichten an acht Wochenenden geplant, bestätigte eine Konzernsprecherin auf Anfrage. Zunächst hatten die "Wolfsburger Nachrichten" darüber berichtet.

Vor Zolleskalation: Chiphersteller TSMC steigert Gewinn kräftig zum Jahresstart

HSINCHU - Die Nachfrage nach KI-Servern und Smartphones sowie Vorzieheffekte vor dem Inkrafttreten von US-Zöllen haben im ersten Quartal den Gewinn des taiwanesischen Chipherstellers TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) anschwellen lassen. Der Überschuss stieg im Jahresvergleich um gut 60 Prozent auf 362 Milliarden Taiwan-Dollar (9,8 Mrd Euro), wie der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mitteilte. Das ist noch etwas mehr als von Analysten erwartet. Den Umsatz steigerte TSMC - wie bereits bekannt - um knapp 42 Prozent auf 839 Milliarden Taiwan-Dollar. Das ist das stärkste Wachstum seit 2022. So hatten Elektronikhersteller in Erwartung von Handels- und Versandunterbrechungen Waren in US-Lagern aufgefüllt.

ROUNDUP: ABB kündigt nach solidem Quartal Abspaltung von Robotics an

ZÜRICH - Beim Technologiekonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) kommt es zu einem weiteren Umbau. Nach soliden Zahlen für das erste Quartal hat das Unternehmen die Trennung vom Geschäft mit Robotern angekündigt. Damit soll ABB künftig nur noch aus drei Geschäftseinheiten bestehen. Die Division Robotics soll über ein Spin-off als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht und der Erlös daraus den Aktionären als Sachdividende ausbezahlt werden. ABB Robotics ist laut einer Mitteilung von ABB vom Donnerstag die Nummer 2 am Weltmarkt und würde eigenständig vom direkteren Vergleich mit den Konkurrenten profitieren. Außerdem bestünden nur begrenzte Synergien zu den anderen Bereichen von ABB.

Schnapshersteller Pernod Ricard ringt mit Problemen in China und Europa

PARIS - Schwache Geschäfte in China und Europa haben den Spirituosenhersteller Pernod Ricard in seinem dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich belastet. Der Umsatz sei um drei Prozent auf 2,28 Milliarden Euro gesunken, teilte der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka, Chivas Regal und Havana Club am Donnerstag in Paris mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten zwar einen Rückgang einkalkuliert, dabei aber nur mit einem Minus von einem Prozent gerechnet.

American Express bleibt trotz Wirtschaftsunsicherheit bei Ausblick

NEW YORK - Der Kreditkartenanbieter American Express (Amex) behält seinen Jahresausblick trotz der weltweit unsicheren Wirtschaftslage bei. Im ersten Quartal zogen die Erlöse des Konzerns dank der Ausgabenfreude der Kunden weiter an und wuchsen um 7 Prozent auf knapp 17 Milliarden US-Dollar (14,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Der Gewinn unterm Strich legte um 6 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu. Bereinigt um Sonderposten fiel das Ergebnis je Aktie etwas besser aus als zuvor von Analysten geschätzt. Die Aktie lag im vorbörslichen US-Handel allerdings fast zwei Prozent im Minus. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial wurde ebenfalls schwächer erwartet.

Weitere Meldungen

-Vattenfall erhöht Strompreise in Berlin zum Juli um acht Prozent

-Kiew: Ukraine stellt 40 Prozent ihrer Waffen selbst her

-BFH: Umzug für Arbeitszimmer ist nicht von Steuer absetzbar

-Eigentümer Beetz sieht Galeria hinter den Erwartungen zurück

-Lustige Show, ernste Mienen: 'LOL' startet in sechste Runde

-Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart bis Pfingsten gesperrt

-SAF-Holland übernimmt Indien-Gemeinschaftsunternehmen komplett

-Trotz Zöllen: Aluminium-Konzern Alcoa baut US-Kapazität nicht aus

-Hohe Auslastung auf der Schiene: Osterverkehr startet

-Verband: Eiermarkt beruhigt sich vor Osterfest

-Hypoport-Geschäftsvolumen legt zum Jahresauftakt kräftig zu°

