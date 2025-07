dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.07.2025 - 15.15 Uhr

Jungheinrich veräußert Russland-Beteiligung - Passt Gewinnprognose an

HAMBURG - Der Rückzug aus Russland wird im laufenden Jahr die Gewinnentwicklung des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich belasten. Ein Vertrag über die Veräußerung ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft Jungheinrich Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor und Asset Manager sei nun unterzeichnet worden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Vor diesem Hintergrund werde die Prognose für laufende Jahr teilweise angepasst. Die Aktie drehte angesichts der Neuigkeiten kurzzeitig ins Minus, zuletzt stand sie aber wieder im Plus.

ROUNDUP: Evotec senkt Umsatzprognose für 2025 - Aktie gibt deutlich nach

HAMBURG - Der Wirkstoffentwickler Evotec (EVOTEC SE) blickt nach dem ersten Halbjahr vorsichtiger auf 2025. Im laufenden Jahr werde nun mit einem Umsatz von 760 Millionen bis 800 Millionen Euro gerechnet, teilte der im MDAX notierte Pharma-Forscher überraschend am Montag in Hamburg mit. Analysten hatten mit 850 Millionen Euro deutlich mehr auf ihren Zetteln. Evotec selbst hatte bisher 840 bis 880 Millionen in Aussicht gestellt - nach 797 Millionen Euro im Jahr zuvor. Das Management begründete die gesenkte Prognose vor allem mit einem geänderten Produktmix. An der Börse kam die Nachricht schlecht an.

ROUNDUP/Teurere Tickets verdoppeln Gewinn von Ryanair - Aktie auf Rekordhoch

DUBLIN - Der späte Ostertermin und höhere Ticketpreise beflügeln Europas größten Billigflieger Ryanair. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni verdiente das Unternehmen mit 820 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Auch für den Sommer zeichnen sich gute Geschäfte ab, auch wenn die Ticketpreise nicht ganz so stark steigen dürften wie in den vergangenen Monaten. Die Ryanair-Aktie sprang nach den Neuigkeiten auf ein Rekordhoch.

ROUNDUP: Opel-Mutter Stellantis schreibt Milliardenverlust - Aktie verliert

AMSTERDAM - Der kriselnde Autokonzern Stellantis hat im ersten Halbjahr tiefrote Zahlen eingefahren. Der VW-Rivale (Volkswagen (VW) vz) schrieb nach vorläufigen Zahlen einen Nettoverlust von 2,3 Milliarden Euro, wie er überraschend am Montag in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Mutterkonzern von Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler und Opel noch einen Gewinn von gut 5,6 Milliarden Euro eingestrichen. Dieses Mal zehrten vor allem Sonderkosten über 3,3 Milliarden Euro am Ergebnis. Sie fielen unter anderem für abgebrochene Programme, für Abschreibungen auf technische Plattformen und für den Konzernumbau an. Die Aktie fiel.

ROUNDUP: Hacker nutzen massenhaft Microsoft-Sicherheitslücke aus

REDMOND - IT-Sicherheitsexperten schlagen Alarm, weil Behörden und Unternehmen über eine neu entdeckte Schwachstelle in Software von Microsoft angegriffen werden. Betroffen sind demnach lokale Server für das Programm SharePoint zum Teilen von Dateien.

T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer - Aktie zieht deutlich an

NEW YORK - Der US-Telekomkonzern Verizon ist nach unerwartet guten Geschäften im zweiten Quartal zuversichtlicher bei seiner Jahresprognose. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im Gesamtjahr um ein bis drei Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Bisher hatte Verizon-Chef Hans Vestberg am unteren Ende der Bandbreite auch noch einen stagnierenden Gewinn für möglich gehalten. Beim Ausblick auf den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) geht der Manager nun von 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar aus (16,8-17,6 Mrd Euro). Bisher waren 17,5 bis 18,5 Milliarden avisiert. Analysten hatten mit einem Wert im oberen Bereich der alten Spanne gerechnet. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um fünf Prozent.

Ehemaliger CRH-Chef wird neuer Verwaltungsratschef bei BP

LONDON - Der britische Mineralölkonzerns BP hat einen neuen Verwaltungsratschef gefunden. Der ehemalige Chef des irischen Baustoffkonzerns CRH, Albert Manifold, werde den Posten von Helge Lund Anfang Oktober übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Lund werde auch den BP-Verwaltungsrat verlassen. Lunds Rückzug bei BP hängt mit der grundlegenden Neuausrichtung der Unternehmensstrategie zusammen.

Roche verfehlt mit COPD-Kandidat Astegolimab Ziele in Phase-III-Studie

BASEL - Roche muss einen weiteren Forschungs-Rückschlag hinnehmen. Eine Studie zum Medikament Astegolimab zur Verwendung bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) verfehlte die Ziele. Konkret geht es um die Phase-III-Studie ARNASA. Diese habe den primären Endpunkt einer statistisch signifikanten Verringerung der annualisierten Exazerbationsrate (AER) nach 52 Wochen nicht erreicht, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Mit anderen Worten: Der Krankheitsverlauf konnte nicht verlangsamt werden.

ROUNDUP 2/Finanzministerium: Senkung der Ticketsteuer von Etat abhängig

BERLIN - Das Bundesfinanzministerium hat mit Blick auf eine mögliche Senkung der Luftverkehrsteuer auf die schwierige Haushaltslage verwiesen. Eine Sprecherin von Minister Lars Klingbeil (SPD) sagte in Berlin, alle Maßnahmen im Koalitionsvertrag stünden unter Finanzierungsvorbehalt.

Bayer erhält weitere Zulassung für Krebsmedikament Nubeqa in der EU

BERLIN - Bayer darf sein Prostatakrebs-Medikament Nubeqa in der Europäischen Union zur Behandlung einer weiteren Patientengruppe verkaufen. Die Europäische Kommission habe Nubeqa in Kombination mit einer Hormontherapie (ADT) zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mit.

Weitere Meldungen

-Netzkosten haben sich seit 2015 verdoppelt - Kritik vom BSW

-Reiche betont Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke

-CDU-Fraktionschef hält Gasförderung vor Borkum für sinnvoll

-Mercedes-Benz ruft weltweit rund 223.000 Vans zurück

-EU-Kommission: Kein Beschluss zu CO2-Regeln für Firmenwagen

-EWE-Chef: EU-Regeln verteuern Wasserstoffproduktion unnötig

-Geothermie: Schneller bohren mit Versicherung

-Tech-Manager tritt nach Kiss-Cam-Eklat zurück

-CO2-Emissionen von Containerschiffen sind gestiegen

-Musk kündigt 'kinderfreundliche' Version von Chatbot an

-Schwaches Halbjahr - Berentzen senkt Prognose

-Roche-Tochter Genentech erhält erneut ablehnenden FDA-Entscheid zu Columvi

-Hacker-Angriff: Möglicherweise Patientendaten betroffen

-ROUNDUP: Behörde registriert so viel Frust über die Post wie noch nie

-ROUNDUP 2: Wetterdienst warnt vor heftigem Regen

-China beginnt Bau von Riesen-Staudamm in Tibet

-Urteil: Bank muss zu unrechtmäßigem Negativzins informieren°

