Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag höher

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 66,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 66,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 730,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie: Was Analysten von Drägerwerk erwarten

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr verdient