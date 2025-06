Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 67,40 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 67,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 67,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 221 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,50 EUR) erklomm das Papier am 01.04.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 59,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,00 EUR an.

Am 30.04.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,75 Prozent auf 730,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,71 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

