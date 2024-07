Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag schwächer

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 1.652 Stück.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 13,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,75 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 16,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,59 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,67 EUR.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,82 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

