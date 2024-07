Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag verlustreich

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 49,95 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 49,95 EUR. Bei 49,95 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 49,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 12,51 Prozent Luft nach oben. Bei 41,75 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,59 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 58,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 761,13 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 4,73 EUR je Aktie aus.

