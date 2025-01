Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 45,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 45,50 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,90 EUR. Bei 44,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.765 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 20,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,25 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,59 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,33 EUR aus.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

