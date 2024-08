Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Mittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 45,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 45,10 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,05 EUR ab. Bei 45,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 766 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 7,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 58,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 784,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Drägerwerk die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

