Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 49,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 49,60 EUR. Bei 49,25 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 319 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 13,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,83 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 735,82 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 vorlegen. Drägerwerk dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,94 EUR je Aktie.

