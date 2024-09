Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,20 EUR zu.

Um 15:49 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,20 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,80 EUR zu. Bei 45,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.748 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 24,34 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 8,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,33 EUR aus.

Drägerwerk gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

