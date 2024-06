Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 50,00 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 50,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 49,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,80 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.224 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 12,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,75 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 16,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,45 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

