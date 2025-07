Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 68,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 68,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 68,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,10 EUR. Bisher wurden heute 231 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 6,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,03 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 30.04.2025. Der Umsatz wurde auf 730,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 735,82 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet

Drägerwerk-Aktie: Was Analysten von Drägerwerk erwarten

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht