Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Drägerwerk-Aktie wies um 12.07.2022 16:22:01 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 51,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.112 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2021 bei 78,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2022 (45,45 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 11,99 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,05 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 3,32 EUR je Aktie generiert. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Drägerwerk am 28.07.2022 präsentieren. Am 27.07.2023 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,672 EUR je Aktie.

