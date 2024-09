Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 44,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 0,1 Prozent auf 44,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 44,55 EUR. Bei 45,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 1.229 Stück.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,75 EUR am 04.10.2023. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 60,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Drägerwerk die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

