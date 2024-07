Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagnachmittag im Minusbereich

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 52,50 EUR.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 52,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 9.973 Stück.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 7,05 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 41,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,61 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,67 EUR an.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 0,91 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 735,82 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,73 EUR im Jahr 2024 aus.

