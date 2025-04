Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 59,40 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 2,0 Prozent auf 59,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 59,10 EUR. Bei 60,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.606 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2025 markierte das Papier bei 69,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 14,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Mit Abgaben von 28,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 31.03.2025. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,08 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Aktie aus.

