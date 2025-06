Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Mittag

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 68,20 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 68,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,50 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.053 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,12 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 730,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,79 EUR fest.

