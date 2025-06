Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 68,40 EUR zeigte sich die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:04 Uhr bei 68,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 68,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,40 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 357 Drägerwerk-Aktien.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 38,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 730,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Drägerwerk die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

