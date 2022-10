Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Mittwochmittag

Das Papier von Drägerwerk konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,05 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 40,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.772 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 72,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,45 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,43 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 25.05.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Drägerwerk am 27.10.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 02.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -3,993 EUR je Drägerwerk-Aktie in den Büchern stehen.

