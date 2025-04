Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 58,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:42 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 58,70 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,30 EUR nach. Bei 59,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.173 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.04.2025 bei 69,50 EUR. 18,40 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 31.03.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,20 Prozent auf 1,08 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie stabil: Jahresprognose bleibt trotz schwachem Q1 bestehen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer